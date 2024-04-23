الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

أوركسترا النور والأمل على مسرح أوبرا دمنهور الجمعة المقبلة

أوركسترا النور والأمل
أوركسترا النور والأمل بابورا دمنهور، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا فنيا يحييه أوركسترا النور والأمل بقيادة المايسترو تامر فهمي، فى الثامنة مساء يوم الجمعة ٢٦ أبريل على مسرح أوبرا دمنهور.

 

أوركسترا النور والأمل على مسرح أوبرا دمنهور الجمعة المقبلة 


ويضم أوركسترا النور والأمل نخبة من العازفات الكفيفات المتميزات اللائي تعلمن النوتة الموسيقية بطريقة برايل، ويقدم باقة من أجمل الأعمال الموسيقية. الكلاسيكية الغربية، إضافة إلى الموسيقي الشرقية المتطورة،  باستخدام مجموعة من الآلات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والإيقاع.
الجدير بالذكر أن أوركسترا النور والأمل، أول فرقة موسيقية تتضمن عددًا من الكفيفات، اللائي تحدين الإعاقة بالفن بين عزف الموسيقى والغناء.

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وقدمت أوركسترا النور والأمل العديد من الحفلات حول العالم من قبل، حيث زار الفريق 27 دولة، من بينها 15 دولة عربية، إضافة إلى 5 دول أوروبية و5 آسيوية، فقد عزف في أهم المحافل الدولية، منها: الحفل المقام باليونيسكو بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان بباريس، وشاركت الفرقة أيضا في احتفالات اليوم العالمى للموسيقى بمدينة «كوفريه» مسقط رأس مؤسس طريقة «برايل» الشهيرة في تعلم المكفوفين، كذلك قدموا معزوفاتهم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورجال الدولة، خلال فعاليات يوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية عام 2018، ووجه الرئيس لهن الشكر، وحصلت الفرقة على عدد كبير من الجوائز منها «درع الجمعية النسائية الاجتماعية الثقافية»، «درع المخيم العربي السادس للمكفوفين» و«درع دولة الإمارات العربية المتحدة».

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