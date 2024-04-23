أول ضحايا الموسم، أهالي الشرقية يودعون جثمان فلاح ضحية ماكينة الغلال بالشرقية

أول ضحايا الموسم، شهدت إحدى قري مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حادثا مروعا أسفر عن أول ضحايا موسم الحصاد، بعدما أنهت ماكينة القمح حياة شاب ثلاثينى (فلاح) وسط حالة من الذعر بين كافة المتواجدين، بعدما حاولوا إنقاذه من الموت، ولكن فشلت كل المحاولات وتوفي إثر ذلك.

فيما شيع أهالي القرية، جثمان فقيدها في جنازة مهيبة لمثواه الأخير بمقابر أسرته وسط حالة من البكاء والحزن الشديد.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبال شخص يدعي "علاء. س.ال" 36 عاما (فلاح) مقيم قرية النوافعة بدائرة مركز فاقوس (جثة هامدة).

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وتبين من التحريات حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه على سير ماكينة القمح أثناء موسم حصاد المحصول وسؤال أسرة المتوفى، أفادوا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات.

وجري التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وتسليم لجثمان لذويه تمهيدا لدفنه.

دور الطب الشرعي





ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

جنازة،فيتو

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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