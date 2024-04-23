الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أول ضحايا الموسم، أهالي الشرقية يودعون جثمان فلاح ضحية ماكينة الغلال بالشرقية

ضحية ماكينة الحصاد
ضحية ماكينة الحصاد بالشرقية،فيتو

أول ضحايا الموسم، شهدت إحدى قري مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حادثا مروعا أسفر عن أول ضحايا موسم الحصاد، بعدما أنهت ماكينة القمح حياة شاب ثلاثينى (فلاح) وسط حالة من الذعر بين كافة المتواجدين، بعدما حاولوا إنقاذه من الموت، ولكن فشلت كل المحاولات وتوفي إثر ذلك.

الحزن يسيطر على أهالي الشرقية بعد وفاة 5 من عائلة واحدة بحادث مأساوي (صور)

فيما شيع أهالي القرية، جثمان فقيدها في جنازة مهيبة لمثواه الأخير بمقابر أسرته وسط حالة من البكاء والحزن الشديد.

تفاصيل الحادث

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبال شخص يدعي "علاء. س.ال" 36 عاما (فلاح) مقيم قرية النوافعة بدائرة مركز فاقوس (جثة هامدة).

Advertisements

وتبين من التحريات حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه على سير ماكينة القمح أثناء موسم حصاد المحصول وسؤال أسرة المتوفى، أفادوا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة، أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات.

وجري التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وتسليم لجثمان لذويه تمهيدا لدفنه.

دور الطب الشرعي

 

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

جنازة،فيتو

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وفاة مزارع سقط علي سير ماكينة حصاد القمح بالشرقية حوادث أخبار الحوادث حوادث اليوم أخبار حوادث المحافظات حوادث محافظة الشرقية جنازة مزارع لقي حتفه اثناء الحصاد بالشرقية

مواد متعلقة

المقاولون العرب يواصل الاستعداد لسموحة تحت قيادة معتمد جمال

الزمالك يكشف موقف محمد عواد من مباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية

البنك المركزي: البنوك إجازة الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء

علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام فاركو بالدوري الممتاز

السجن 5 سنوات لمحاسب قام باختلاس مبلغ مالى بالقليوبية

مدير تعليم دمياط يكرم الطالبتين الفائزتين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة فني مبتكر

أبرزها القمح والزيت والسكر، وزير التموين: وضعنا خططا حقيقية لتوفير السلع

وزير التنمية المحلية يستقبل محافظ مطروح لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية
ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

حبس مصممة أزياء شهيرة بسبب الثعابين والتماسيح، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية