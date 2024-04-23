الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

هشام خرما يتعاون مع جوانا مرقص في كليب نروح لبعيد (فيديو)

بوستر الأغنية، فيتو
بوستر الأغنية، فيتو

طرح الموسيقار هشام خرما بالتعاون مع المغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانا مرقص أغنيتهما الجديدة "نروح لبعيد"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية الرقمية.

 

أغنية نروح لبعيد

الأغنية من كلمات جوانا مرقص، ومن ألحان وتوزيع هشام خرما، وإخراج كريم عمرو. 

وتم تصوير الفيديو كليب فى مدينة الجونة، حيث نقل مشاهد وصور ساحرة للطبيعة التى تتميز بها المدينة الجميلة.

 

كلمات أغنية نروح لبعيد 

 

وتقول كلمات الأغنية: "عم شوف لون عيونو بكلّ النّاس.. وارسم فيها سما نجوما مضويّة.. وعم قول بصارح قلبو بهالاحساس.. أو بكتبلو فيها آخر غنّيّة؟.. وعم روح لبعيد كلّ ما برجع بتذكّر ليلة هاك المشوار.. وبعلّي  صوت الموسيقى.. وخلّي الأغاني تحكيلو كلّ الأسرار.. مرّات كلّ الإشيا الّي ما بتنقال.. بتخفي بقلبا أسرار أجمل بداية.. ومرّات بسأل حالي ميّة سؤال بركي القصّة مفروض تبقى بخيالي؟.. معقول يكون حاسس فيّي وناطرني.. تقلّو كلّ الكلام.. ويعلّي صوت الموسيقى.. يخلّي الأغاني تحكيلي.. قصّة غرام".

Advertisements

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 


 

 

هشام خرما الموسيقار هشام خرما جوانا مرقص الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

الموسيقار هشام خرما يستعد لتقديم موسيقى افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز
ads

الأكثر قراءة

حقيقة طلب إمام عاشور فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي

تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرمال والأتربة

منتخب مصر، حسام حسن يستقر على استعادة خدمات ثنائي الأهلي بمعسكر يونيو

أخبار الفن اليوم: وفاة السيناريست تامر عبد الحميد.. ومحمد إمام يستقبل مولودا جديدا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة ومناطق سقوط الأمطار الرعدية الجمعة المقبلة

شربنا قهوة مع بعض، تعليق أحمد عبد العزيز بعد استقباله صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر

العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

علماء آثار يعثرون على صورة نادرة في الدنمارك تكشف ملامح الإسكندر الأكبر

تقرير يكشف عن القارة الأسرع احترارا في العالم

حبس مصممة أزياء شهيرة بسبب الثعابين والتماسيح، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

جيش الاحتلال يعلن حصيلة خسائر جديدة بين صفوفه (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل الحشيش غير مسكر؟، رد حاسم من أمين الفتوى

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتوبة عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية