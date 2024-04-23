هشام خرما يتعاون مع جوانا مرقص في كليب نروح لبعيد (فيديو)

طرح الموسيقار هشام خرما بالتعاون مع المغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانا مرقص أغنيتهما الجديدة "نروح لبعيد"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية الرقمية.

أغنية نروح لبعيد

الأغنية من كلمات جوانا مرقص، ومن ألحان وتوزيع هشام خرما، وإخراج كريم عمرو.

وتم تصوير الفيديو كليب فى مدينة الجونة، حيث نقل مشاهد وصور ساحرة للطبيعة التى تتميز بها المدينة الجميلة.

كلمات أغنية نروح لبعيد

وتقول كلمات الأغنية: "عم شوف لون عيونو بكلّ النّاس.. وارسم فيها سما نجوما مضويّة.. وعم قول بصارح قلبو بهالاحساس.. أو بكتبلو فيها آخر غنّيّة؟.. وعم روح لبعيد كلّ ما برجع بتذكّر ليلة هاك المشوار.. وبعلّي صوت الموسيقى.. وخلّي الأغاني تحكيلو كلّ الأسرار.. مرّات كلّ الإشيا الّي ما بتنقال.. بتخفي بقلبا أسرار أجمل بداية.. ومرّات بسأل حالي ميّة سؤال بركي القصّة مفروض تبقى بخيالي؟.. معقول يكون حاسس فيّي وناطرني.. تقلّو كلّ الكلام.. ويعلّي صوت الموسيقى.. يخلّي الأغاني تحكيلي.. قصّة غرام".

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