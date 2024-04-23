جمعية مستثمري العاشر تطلق مبادرة "الصحة المهنية من النظرية للتطبيق"

عقدت لجنة الصحة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ندوة حول "الصحة المهنية من النظرية للتطبيق"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الصحة المهنية في التقدم الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.

العامل المحور الرئيسي في عملية الإنتاج

وأكد الدكتور محمد الغندور رئيس اللجنة بأهمية توجيهات الرئيس "السيسي" بشأن الإهتمام بدور العامل والذي يعتبر المحور الرئيسي في عملية الإنتاج، مضيفا أن رسالة جمعية المستثمرين جاءت متوافقة مع هذه التوجيهات، والتي نسعى من خلالها إلى تقديم حلول للمصانع ومساعدتها في حل الأزمة الكبرى، والتي تتعرض لها بسبب حالات الوفاة التي يتعرض لها العمال، وخاصة " المدربة".

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وأوضح أن الإهتمام بصحة العمال داخل المصانع يكون سببًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد القومي ضد الأزمات العالمية.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى الشاهد مدرس الطب المهني بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة أهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن الصحة وسلامة الإنسان، والتي تعتبر من أساسيات الحياة الطبيعية للفرد والمجتمع والوقاية من الأمراض المهنية، لتوفير السبل الحياتية الملائمة، وحماية عناصر الإنتاج " الإنسان والمواد والآلات " من التلف والخسارة المادية.

المخاطر التي يتعرض لها الإنسان

وقال، إن المخاطر التي يتعرض لها الإنسان ارتفعت بشکل کبير، ومن الأماکن التي تتکثف فيها هذه المخاطر وتزداد هي المنشآت الصناعية، ولهذه المخاطر آثار ضارة مختلفة في شکلها وحجمها ومدة تأثيرها، والتي تشمل العامل وأفراد عائلته والمجتمع بأکمله، ولذلك فقد تم الإتفاق على عمل ندوات ميدانية داخل مصانع العاشر لتفعيل مبادرة الرئيس السيسي وأهميتها في دعم الإنتاج الصناعي.