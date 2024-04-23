إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ 5 مراكز بالبحيرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ 5 مراكز بالبحيرة

تأتي الحملة في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

حيث أصدرت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 20 أبريل وتستمر حتي 9 مايو المقبل.

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وشددت على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز (شبراخيت - رشيد - الدلنجات - إدكو - كوم حمادة) عن إزالة 26 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 1757 متر مربع.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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