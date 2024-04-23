الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

حملة إزالة بالبحيرة،
حملة إزالة بالبحيرة، فيتو

أعلنت محافظة البحيرة عن إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ 5 مراكز بالبحيرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ 5 مراكز بالبحيرة

تأتي الحملة في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

حيث أصدرت  الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة  بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 20 أبريل وتستمر حتي 9 مايو المقبل.

Advertisements

وشددت على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز (شبراخيت - رشيد - الدلنجات - إدكو - كوم حمادة) عن إزالة 26 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 1757 متر مربع.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة التعديات على املاك الدولة الحفاظ على املاك الدولة إزالة التعديات الدكتورة نهال بلبع الموجة 22 لإزالة التعديات المرحلة الثالثة

مواد متعلقة

نائب محافظ البحيرة تفتتح محطة المروة لتسمين البداري بطاقة 24 ألف دجاجة

استمرار الحضور الجماهيري للعروض المسرحية بمهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور

مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور كامل العدد في ثاني أيامه

مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور يبدأ فعالياته بدقيقة حداد على روح صلاح السعدني

ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين ونصف طن أسمدة ومبيدات بالبحيرة

الغرفة التجارية بالبحيرة تبحث ضبط الأسواق وتخفيض أسعار الخبز من الأحد

جدول عروض وورش مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور

رئيس جامعة دمنهور يفتتح دورة إعداد المدربين باعتماد الأعلى للجامعات
ads

الأكثر قراءة

توقف حركة المترو بالخط الثالث بعد سقوط سيارة على القضبان

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

الغندور يهاجم جماهير الأهلي، ويكشف سر تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية