هل يلحق عمر جابر بمباراة الإياب أمام دريمز بالكونفدرالية؟

كشف مصدر بالجهاز الطبي لنادي الزمالك موقف مشاركة عمر جابر لاعب وسط الفريق في مباراة دريمز الغاني المقررة الأحد المقبل في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقال المصدر إن عمر جابر كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة واستكمل لقاء الأهلي الماضي بالدوري المصري مصابا فاستبعد من مباراة الذهاب ضد دريمز، بالقاهرة.

وأضاف: "عمر جابر يخضع لبرنامج علاجي مكثف من المفترض أن ينتهي غدا الأربعاء، وسيلحق بمباراة الإياب أمام بطل غانا".

وأتم: "من الناحية الطبية جابر سيكون جاهزا لخوض المباراة، والقرار الفني بيد المدرب جوميز".



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الزمالك ودريمز، انتهى بالتعادل السلبي في ستاد القاهرة، الأحد الماضي.

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موعد مباراة الزمالك ودريمز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ودريمز بطل غانا فى إياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ودريمز يوم الأحد المقبل الموافق يوم 28 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ودريمز

وتنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

الزمالك، قرر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السفر مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في رحلة غانا لمرافقة البعثة قبل مواجهة دريمز الغاني.

وجاء قرار حسين لبيب بالسفر إلى غانا من أجل دعم ومساندة اللاعبين علي ضرورة الفوز علي دريمز الغاني والتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي للفريق سرعة تجهيز الثلاثي زيزو وعمر جابر وأحمد فتوح.

وطالب جوميز من الجهاز الطبي تقريرا مفصلا عن إصابات الثلاثي وحسم موقفهم من لقاء دريمز الغاني.



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب مودرن فيوتشر.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية بعد التأهل لنصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية قبل مواجهة دريمز الغاني

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

مشوار جوميز مع الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

خاض جوزيه جوميز 9 مباريات رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و3 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراتين.

تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي آخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.