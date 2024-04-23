المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي يعود بميدالية فضية من بطولة قبرص الدولية (صور)

التجديف، وصلت بالأمس بعثة المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي إلى أرض الوطن بعد مشاركتهم في بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي والتي حصدت خلالها الميدالية الفضية.

وتم استقبال البعثة بحفاوة من قبل اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف وعضو اللجنة الأولمبية، ورئيس لجنة التجديف الشاطئي، بالإضافة إلى القبطان محمد سلامة، رئيس منطقة القناة للتجديف.

وتتكون البعثة من المدربة سارة أشرف واللاعبين مريم همام وعمر القماطى وزياد سلامة ومحمد عربي.

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وأعربت سارة أشرف، مدربة المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي ورئيسة البعثة، عن سعادتها بالنتائج التى تحققت وبالحصول علي الميدالية الفضية.

وأشارت إلى أن المنافسة كانت قوية للغاية، حيث تنافس لاعبونا المصريون مع أبطال العالم في التجديف الشاطئي والتجديف الكلاسيكي، بالإضافة إلى الأبطال الأولمبيين.

وأبدت ايضا سعادتها بأداء اللاعبين المصريين وتفوقهم في المنافسات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي قد حقق نجاحات عديدة على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة.

وتعكس مشاركتهم في بطولة قبرص الدولية تطور هذه الرياضة وازدهارها.

وأكد الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضة التجديف الشاطئي، وتعمل على تطويرها وتعزيز مكانتها العالمية.

ومن المقرر أن تستضيف مصر هذا العام البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي، وذلك بعد جهود مضنية للحصول علي هذه الفرصة ولتحقيق تنظيم ناجح للبطولة.

وتتطلع مصر إلى مستقبل مشرق في رياضة التجديف الشاطئي، وتؤكد الالتزام بدعم اللاعبين والعمل علي تطوير هذه الرياضة الواعدة.

ومن المتوقع أن يحقق المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي مزيدًا من النجاحات والتفوق في المستقبل، مما سيسهم في تعزيز صورة مصر كقوة رياضية دولية قوية في رياضة التجديف الشاطئي

التجديف، وقال وليد عبد المنعم المتحدث الإعلامي للاتحاد المصري للتجديف، إن المنتخب الوطني للتجديف أنهي مشاركته، في بطولة كأس العالم للتجديف التي أقيمت في مدينة فاريزي في إيطاليا، وحقق المنتخب نتائجًا مشرفة تعكس التحسن الملحوظ في الأرقام الزمنية للاعبي المنتخب.

نتائج منتخب التجديف في كأس العالم بإيطاليا

وجاءت نتائج منتخب التجديف كالتالي:

احتل الفريق المصري المكون من أحمد خالد تيتو ومحمد علاء المركز الـ12 والأخير في سباق زوجي المجداف خفيف الوزن للرجال، بعد أن سجلوا زمن قدره 6:32.53 دقيقة.

وفي منافسات فردي الرجال خفيف الوزن حقق اللاعب عمر حسام المركز الـ5 من أصل 6 قوارب شاركت في المنافسات بعد تسجيل زمن قدره 7:16.23 دقيقة.

وفي فردي السيدات، احتلت غادة ندا لاعبة المنتخب الوطني المركز الـ13 من أصل 17 لاعبة، بعد أن حققت زمن قدره 7:52.75 دقيقة.

وفي سباق القارب الفردي للرجال، حقق اللاعب عبد الخالق البنا المركز الثالث في نهائي C بزمن قدره 7:04.37، واحتل المركز الخامس عشر بين 27 قاربًا مشارك في هذا السباق.

مشاركة لاعبي المنتخب

وأضاف عبد المنعم، أن مشاركة البطولة كشفت عن تألق عدد من اللاعبين في سباقات متنوعة، حيث حقق اللاعبان أحمد خالد تيتو ومحمد علاء قوطة المركز الأول في سباق زوجي مزدوج المجداف خفيف الوزن للرجال، كما تألقت اللاعبة غادة ندا في سباق القارب الفردي للسيدات وحققت المركز الأول في فئتها.

ولا يمكننا نسيان اللاعب عبد الخالق البنا الذي حقق المركز الثالث في سباق القارب الفردي للرجال.

إشادة بنتائج المنتخب

ولفت المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري للتجديف، إلى أن هذه النتائج تعتبر إنجازًا مهمًا للمنتخب الوطني، حيث تعكس التفوق والتميز الذي نسعى إليه في رياضة التجديف، مضيفا “تحقيق المراكز المتقدمة يعزز مكانتنا كقوة رياضية محترمة في عالم التجديف”.

وتابع: “نحن فخورون بأداء لاعبينا ونشكرهم على جهودهم الكبيرة في البطولة. إن هذه النتائج تعزز ثقتنا في قدرات فريقنا وتلهمنا لمواصلة العمل الجاد والتدريب المكثف لتحقيق نجاحات أكبر في المستقبل”.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة ضمن جهود تعزيز رياضة التجديف وتحقيق النجاحات والتفوق في الساحة العالمية ووجود المنتخب في معسكر تدريبي في إيطاليا والمشاركة في البطولات الدولية يعزز فرصة الاحتكاك الدولي للاعبين ويساهم في رفع مستوياتهم الفنية والتكتيكية.