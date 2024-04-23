الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سياسة

بعد عرضها أمام النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية 2024-2025

وزيرة التخطيط أمام
وزيرة التخطيط أمام البرلمان اليوم

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24-2025.

 

الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية 

مستهدفات خطة التنمية في قطاعي الصحة والتعليم

الصحة والتعليم والبحث العلمي علي قمة أولويات خطة التنمية للعام المالي الجديد

 

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالأحوال الـمعيشية للأسر الريفية

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توفير فرص عمل وفقا للخطة الجديدة

الخطة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمية بما يسمح برفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وخفض معدل البطالة

 

تستهدف معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% خطة 24/2025

حجم الاستثمارت وفق خطة التنمية

ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية الـمستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة

 

تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة مقابل 560 مليار جنيه في 23/2024

مشاركة القطاع الخاص

رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025

 

تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي الجديد

مخصصات قطاع الصحة والتعليم

268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة

 

الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل

 

68 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للنهوض بالخدمات الصحية بخطة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي

 

قطاع الصناعة التحويلية يأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%

 

تحفيز التصنيع الـمحلي للـمُكوّنات الـمُستوردة للإحلال محل الاستيراد، تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية توجهات خطة تنمية قطاع الصناعة التحويلية

 

 152 فرصة استثمارية بقطاع الصناعة التحويلية، طاقتها التشغيلية 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية 3 مليار دولار

 

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنويًا

 

85 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات بخطة العام المالي 24/2025

 

136مليار جنيه استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 24/2025

 

186 مليار جنيه استثمارات عامة في مجال التنمية العمرانية منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي

 

خِطّة عام 24/2025 تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي

 

28 مليار جنيه الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات في خِطّة عام 24/2025

تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بنحو 150 مليار جنيه بخِطّة عام 24/2025 

تطوير 4115 مدرسة، و  55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493، و437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركز  شباب مستهدفات المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة

 

179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي المقبل

 

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التخطيط التنمية خطة التنمية التنمية البشرية الانفاق الصحة الخطة

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