أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية وورش حكى وفنون تشكيلية بثقافة الوادى الجديد

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد.

وقالت إبتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إن بيت ثقافة صنعاء أعد ورشة حكى عن فضل شهر شوال وتحدث خلالها الشيخ حسين عبد العال عن فضل شهر شوال حيث يتم به صيام أيام الست البيض والتى حث الرسول على صيامهم ليرضى ربه وكذلك دليل على شكر العبد لربه على توفيقه لصيام شهر رمضان.

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ورشة حكي عن الغذاء الصحي

بينما قدم بيت ثقافة بولاق ورشة حكى عن الغذاء الصحى وتحدثت خلالها اسماء حسين عن أهمية تناول الإنسان الغذاء الصحى كالخضروات والفواكة واهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وضرورة تجنب الوجبات السريعة التى تسبب الكثير من الأمراض

وأضافت مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، أن بيت ثقافة الراشدة عقد ورشة حكى عن عيد الفطر وتحدث خلالها هانى يوسف عن فرحة استقبال المسلمين لعيد الفطر وكيفية صلاة العيد ومظاهر الاحتفال به، كما نظم بيت ثقافة المعصرة ورشة حكى للأطفال بعنوان "الرياضة أساس صحتك" وتحدث خلالها عادل احمد عن أهمية الرياضة لجسم الانسان فهى تحسن من الصحة وتقى الانسان من خطر الأمراض القلبية وتقوى العظام والعضلات وتحسن من النفسية وتقلل من التوتر والاكتئاب وتحافظ على لياقة الجسم.

بينما اعدت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكى بعنوان كيف تنظم وقتك وتحدثت خلالها سحر داود عن أهمية تنظيم الوقت للإنسان كيف نستغل الوقت فى أشياء مفيدة كالقراءة وممارسة الرياضة والرسم

وأكدت إبتسام، أن ضمن خطة الفرع للاحتفال بعيد تحرير سيناء عقد قصر ثقافة الطفل بالخارجة يوم ثقافي فني للأطفال تضمن مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة إلى جانب ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسم لعلم مصر بمناسبة تحرير سيناء، كما نفذ بيت ثقافة المنيرة مرسم عن الاحتفال بعيد الفطر.

كما قدم بيت ثقافة بلاط ورشة فنون تشكيلية عن عيد الفطر المبارك إلى جانب عرض لفريق كورال اطفال بلاط، بينما نفذ بيت ثقافة القصر ورشة رسم عن مظاهر فرحة العيد للاطفال، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة رسم عن مظاهر الاحتفال بفرحة العيد، كما نفذ بيت ثقافة الجديدة فقرة مواهب فنية للاطفال في الشعر والغناء

وقالت مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، إن قصر ثقافة موط شهد أمسية شعرية لنادى ادب الداخلة شارك فيها نخبة من شعراء وأدباء نادى ادب الداخلة تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة.



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