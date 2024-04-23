بسيارة نقل ثقيل، جلسة تصوير بيونسيه في اليابان

خضعت النجمة بيونسيه، لجلسة تصوير جديدة وغريبة في اليابان.

واختارت النجمة بيونسيه، سيارة نقل ثقيل، لتكون محور جلسة التصوير الجديدة، فيما ارتدت بيونسيه زي كاوبوي من الجلد، واسودّ اللون.

ارتفاع ثروة بيونسيه لـ 800 مليون دولار

في سياق متصل، كشف تقرير لموقع فوربس الأمريكي، أن ثروة النجمة بيونسيه ارتفعت من 540 مليون دولار، إلى 800 مليون دولار.

وذكرت مجلة فوربس، في تقريرها، أن ثروة النجمة بيونسيه ارتفعت لـ 800 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت تقدر في شهر يونيو الماضي، بـ 540 مليون دولار، وهو ما وضع بيونسيه في المركز 48 في قائمة فوربس السنوية لأغنى النساء العصاميات في أمريكا.

Advertisements

وأوضح تقرير مجلة فوربي، أن تلك القفزة الكبيرة، في صافي ثروة بيونسيه، جاء بسبب بنجاح جولتها العالمية Renaissance، والتي شملت 39 مدينة في 17 دولة حول العالم، في الفترة من مايو إلى أكتوبر، وحققت إيرادات تزيد عن 579 مليون دولار، وهو ما وضعها بين أفضل 10 جولات في التاريخ وفقًا لبيلبورد، علاوة علي أرباح فيلمها الوثائقي، وأعمالها الموسيقة مع زوجها المنتج جي زي، وتعاونها مع العديد من العلامات التجارية.

كما اختارت مجلة فوربس، المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، لتحتل المركز 36، في قائمتها لـ أقوى امرأة في عام 2023.

أول رد فعل من بيونسيه بعد اتهامها بتبييض بشرتها

في أول رد فعل للنجمة العالمية، بيونسيه، بعد الهجوم عليها، واتهامها بتبييض بشرتها، والتهرب من أصولها السمراء، نشرت المغنية الشهيرة، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة عن قرب لوجهها، يظهر من خلالها بشرتها السمراء بوضوح، لكي تنفي بذلك، جميع ما تردد حول تبييضها لبشرتها.

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبييض بشرتها

فيما دافعت تينا نولز والدة المغنية الأمريكية الشهيرة، بيونسيه، عن ابنتها بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له، بعد ظهورها الأخير، في حفل افتتاح فيلمها الوثاقي RENAISSANCE، حيث ظهرت بيونسيه، ببشره بيضاء، ليتهمها البعض بتبيض بشرتها، والهروب من أصولها السمراء.

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبيض بشرتها

وقالت تينا نولز، في منشور، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” دفاعا عن ابنتها بيونسيه،:"إنها تقوم بفيلم حيث موضوع الفيلم بأكمله، يدور حول الفضة، لذلك اختارت هذا المظهر، والفستان، والشعر الفضي، وسجادة فضية، وملابس فضية، وأنتم فجأة، تتركوا كل ذلك، وتقرروا، أنها تحاول أن تكون امرأة بيضاء، وتقوم بتبييض بشرتها؟، كم هو محزن أن البعض من شعبها، يواصلون السرد الغبي بالكراهية والغيرة”.

بيونسيه والإنجاز التاريخي

وحققت بيونسيه، مؤخرا إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت رسميا، أكثر من فاز بجائزة الجرامي علي مر التاريخ، سواء فنان رجل أم فنانة، وذلك بعد حصولها على ٣ جوائز في النسخة الـ 65 من حفل توزيع الجوائز العالمي.

وبلغ عدد الجوائز الجرامي التي فازت بها بيونسيه، ٣٢، جائزة وهو أعلى رقم يحصل عليه فنان حول العالم.

واحتفلت بيونسيه بهذا الإنجاز، خلال الحفل عن طريق فتح زجاجة شمبانيا، بصحبة زوجها الموسيقي والمنتج الشهير جي زي، والمطربة البريطانية أديل.