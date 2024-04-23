الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

أسرة سيدة أنهت حياتها حرقا في الجيزة: خلافات أسرية السبب

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

تجري النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة إنهاء ربة منزل لحياتها حرقا بسبب خلافات أسرية في منطقة الهرم.

تفاصيل إشعال سيدة النيران في نفسها في الجيزة

واستمعت لأقوال أسرة المتوفية والذين قرروا أنها أنهت حياتها حرقا ولم يتهموا أحد في الواقعة، بسبب خلافات نشبت بينها وبين زوجها.
وصرحت النيابة بدفن جثمانها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة البالغة من العمر 38 عاما ربة منزل، نشبت بينها وبين زوجها خلافات زوجية قامت على أثرها بترك منزل الزوجية وتوجهت إلى منزل أسرتها على أثرها وظلت محاولات الصلح قائمة خلال فترة.

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وأفادت التحقيقات، أن زوج المتوفاة حضر إلى منزل أسرتها ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب وحاولت الأسرة والجيران فض المشاجرة والتدخل لحلها.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن سيدة الجيزة قررت التخلص من حياتها هروبا من تلك المشكلات وقامت بإحضار مادة تساعد على الاشتعال، وقامت بإضرام النيران في نفسها، حتى أصيبت بحروق في أنحاء الجسد وتوفيت متأثرة بإصابتها.

سيدة تنهي حياتها في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من أسرة سيدة افاد بقيامها بإضرام النار في نفسها بسبب خلافات زوجية مع زوجها، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، وبالفحص تبين من المعاينة والتحريات، أن المتوفية سيدة بالغة من العمر 38 عاما ربة منزل وبها حروق متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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