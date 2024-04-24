الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

هل يحق لأحد الزوجين التفتيش في موبايل الآخر؟، أمينة الفتوى تجيب

التفتيش فى الموبايل،فيتو
التفتيش فى الموبايل،فيتو

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول "هل للزوج أو الزوجة حق التفتيش فى الموبايل الخاص؟". 

هل للزوج أو الزوجة حق التفتيش فى الموبايل الخاص

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج "حواء"، المذاع على فضائية الناس: "ده يوصل إلى اضطراب بين الزوجة والزوجة، لازم يكون كل طرف مطمئن للآخر بالتراضى حتى لو هيشوف موبايلها أو تشوف موبايله، حفاظا على الأسرة".

وتابعت: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من التحسس والتجسس، حتى لو في شك في الزوج أو الزوجة، لازم نبني جسر ثقة بينا ويكون هناك تفاهم وتحاور".

Advertisements

زوجي بيشك في سلوكي علشان الموبايل؟.. أمينة الفتوى ترد

كما أجابت وسام الخولي، على سؤال متصلة حول "زوجها بيشك في سلوكها بسبب إنها بتستخدم الموبايل بكثرة؟".

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لازم نعرف سبب ده إيه، ممكن تكون مش بتستخدم الموبايل كتير لكن بتستخدمه في الوقت الموجود فيه زوجها، وبالتالى ده هيأثر على العلاقة وهيخلي الطرف الثاني يشك طيب بيعمل إيه وممكن يكون بيكلم صاحبتها".

وتابعت: "هي المفروض توضح له هي بتعمل إيه بتكلم أصحابها أو والدتي وتفهمه إن في مساحة خاصة، والزوج لازم يتفهم إن في مساحة خاصة، يعني مبنفعش بيتكلم في التليفون نقوله شغل الإسبيكر علشان نعرف مين اللي بيكلم".

txt

هل يجوز للزوجة التجسس على زوجها حتى لو متأكدة من خيانته؟ علي جمعة يجيب

txt

هل يجوز للأزواج التجسس على بعضهم؟ علي جمعة يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دار الإفتاء هل للزوج أو الزوجة الحق التفتيش فى الموبايل الزوجة والزوجة حكم التجسس على الزوجة التجسس على الزوجة

مواد متعلقة

هل يجوز للزوجة التجسس على زوجها حتى لو متأكدة من خيانته؟ علي جمعة يجيب

هل يجوز للأزواج التجسس على بعضهم؟ علي جمعة يجيب
ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

وفاة سعيد الشيشيني كابتن الجيل الذهبي للمقاولون العرب

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

المروحة السقف بـ 2500 جنيه، أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

مؤشر الفضة، حركة التداولات العالمية للمعدن الأبيض صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

مؤشر الدولار (DXY) يحقق قمم جديدة عالميا

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالتعدي على حقوق الغير

ما حكم التعاقد على شراء محاصيل من الفلاحين قبل الحصاد؟

المزيد
الجريدة الرسمية