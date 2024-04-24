هل يحق لأحد الزوجين التفتيش في موبايل الآخر؟، أمينة الفتوى تجيب

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول "هل للزوج أو الزوجة حق التفتيش فى الموبايل الخاص؟".

هل للزوج أو الزوجة حق التفتيش فى الموبايل الخاص

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج "حواء"، المذاع على فضائية الناس: "ده يوصل إلى اضطراب بين الزوجة والزوجة، لازم يكون كل طرف مطمئن للآخر بالتراضى حتى لو هيشوف موبايلها أو تشوف موبايله، حفاظا على الأسرة".

وتابعت: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من التحسس والتجسس، حتى لو في شك في الزوج أو الزوجة، لازم نبني جسر ثقة بينا ويكون هناك تفاهم وتحاور".

Advertisements

زوجي بيشك في سلوكي علشان الموبايل؟.. أمينة الفتوى ترد

كما أجابت وسام الخولي، على سؤال متصلة حول "زوجها بيشك في سلوكها بسبب إنها بتستخدم الموبايل بكثرة؟".

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لازم نعرف سبب ده إيه، ممكن تكون مش بتستخدم الموبايل كتير لكن بتستخدمه في الوقت الموجود فيه زوجها، وبالتالى ده هيأثر على العلاقة وهيخلي الطرف الثاني يشك طيب بيعمل إيه وممكن يكون بيكلم صاحبتها".

وتابعت: "هي المفروض توضح له هي بتعمل إيه بتكلم أصحابها أو والدتي وتفهمه إن في مساحة خاصة، والزوج لازم يتفهم إن في مساحة خاصة، يعني مبنفعش بيتكلم في التليفون نقوله شغل الإسبيكر علشان نعرف مين اللي بيكلم".