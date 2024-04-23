مفاجأة جديدة من المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة

أكد نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس أن البنك في طريقه للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة بواقع 2% بحلول العام الجديد، حيث تواجه بعض القطاعات العديد من المشكلات التي تقف حائلًا أمام تحقيق هذه المعدلات خلال العام الجاري.

تحرك جميع المؤشرات في الاتجاه الصحيح

وأضاف خلال تصريحات اليوم الثلاثاء: "إن البنك المركزي الأوروبي انتقل من معدل التضخم الإجمالي من 10% إلى 2.4%، كما انخفض التضخم الأساسي وهو الآن أقل من 3%.

Advertisements

وتابع: "جميع المؤشرات تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، إلا أن نهاية الوصول تلوح في الأفق".

لويس دي جيندوس، فيتو

خفض سعر الفائدة يتوقف على هذا الأمر

وأشار دي جيندوس إلى أنه من المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة الرئيسية خلال شهر يونيو المقبل، حال استمرار كافة المؤشرات الاقتصادية في التحسن، لافتًا إلى أن وتيرة خفض الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية، فضلا عن مدى تأثر أسعار النفط الخام.

تجاوز تخفيضات سعر الفائدة 100 نقطة أساس

من جهته، قال عضو المركزي الأوروبي ماريو سينتينو أنه من المحتمل أن تتجاوز تخفيضات المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال العام الجاري، مشددا على أن مثل هذا التخفيض سيكون متوافقا مع هدف البنك المتمثل في خفض التضخم إلى مستوى 2%.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي أبقت على أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 11 من الشهر الجاري عند 4.5%، لتتماشى مع التوقعات.