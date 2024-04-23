الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

وزير العدل: اقتراب الانتهاء من قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن مشروع قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي على وشك الانتهاء، وتعكف على إعداده لجنة مشكلة بقرار وزاري لوضع مشروع قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

استخدامات الذكاء الاصطناعي 

وأشار وزير العدل، إلى أن مشروع القانون الذي يجري إعداده في شأن استخدامات الذكاء الاصطناعي يستهدف تنظيم وحوكمة أنشطة الذكاء الاصطناعي، وليس منعها أو تقييدها، وذلك حرصًا على استمرار مجالات الإبداع التكنولوجي وتلافي الآثار السلبية التي قد تنجم عن استخدامات الذكاء الاصطناعي.

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جاء ذلك  خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية يومي ٢٣ و٢٤ من شهر إبريل الجاري، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال، وبحضور وزيري التموين، والإتصالات.

يعد هذا أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.


وشهد المؤتمر حضور عدد من  الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.

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