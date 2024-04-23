الثلاثاء 23 أبريل 2024
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دين ودنيا

عالم أزهري: الزوجة الصالحة ستر من ربنا

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، فيتو

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الستر من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى، مضيفا: "أعظم دعوة من أمك ربنا ينعم عليك بالستر والصحة".

اسم الله الستار

وأضاف العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض  بحلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2": "ربنا علمنا إن من أسمائه الحسنى الستار، يعنى يستر العقول والقلوب والنفوس والعيوب والجوارح، الستر ليس من الفضائح ده جانب".

فضل الزوجة الصالحة 

وتابع: "لو عندك زوجة صالحة ده ستر من ربنا، لبس وعربيتك ووظيفتك كل ده ستر من ربنا عليك، ربنا لا يهتك ستر الانسان حتى لو كرر معصيته أكثر من مرة"، مستشهدا بواقعة عمر بن الخطاب أخرج أبو داود في الزهد عن أنس بن مالك قال: أتي عمر بشاب قد سرق، فقال: والله ما سرقت قبلها قط: فقال عمر: كذبت والله، ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنب.

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واستكمل: "ممكن الانسان يخطئ يبقى فى فطرة جواه يقول مش عاوز رصيد الستر يخلص، اوعى رصيد ستر قلبك يتشال اوعى ستر عقلك يتشال، كان عندى صديق توفت زوجته وكل ما كان يتذكرها يقول ربنا ساترني بيها".

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الدكتور أسامة قابيل الأزهر الشريف اسم الله الستار أسمائه الحسنى عمر بن الخطاب

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