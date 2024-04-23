احتفالية غنائية للأوبرا بمناسبة أعياد تحرير سيناء
تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية ضخمة للدارسين بمركز تنمية المواهب، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.
تاتي الاحتفالية تحت إشراف مديرها الفنى الدكتور سامح صابر، ويحييها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار وذلك فى السابعة مساء الجمعة 26 أبريل على المسرح الكبير والدعوة عامة.
يتضمن البرنامج مختارات من الأغاني الوطنية الحماسية التى تحمل مشاعر حب الوطن والانتماء له منها بسم الله، يارايح علي صحراء سينا، صباح الخير يا سينا، يا حبيبتي يا مصر، خلي السلاح صاحي، سمينا وعدينا، عاش، أم الصابرين، رايات النصر، بلد التاريخ، يا أغلى اسم، مصر اليوم فى عيد، يا عروسة النيل، اقوي من الزمن،لفي البلاد يا صبية، بلادي اسلمي، الله علي المستقبل، بالاحضان، احلف بسماها، رايحه فين يا عروسة، مصر التي في خاطري.. أداء إيمان منصور، زياد أحمد، رقيه مصطفي، حنين، هاجر، مهدي،يوسف، لوجين تامر، لميس، محمد محمود، أمل أحمد، شمس الدين، حبيبه،أيتن، أنسام احمد، محمد البحيري شيماء ضاحي،مريم حنفي.
جدير بالدكر ان الاوبرا تحتفل باعياد تحرير سيناء من خلال عدد من الفعاليات الابداعية المتنوعة التى تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.
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