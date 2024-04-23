الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

عبد الفتاح إبراهيم أمينا عاما للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج

عبدالفتاح إبراهيم
عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج،فيتو

انتخب المؤتمر العام التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس في ختام أعماله اليوم الثلاثاء بالقاهرة، عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، أمينا عاما للاتحاد العربي، وقال عبد الفتاح إبراهيم، أن قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يعد واحدًا من أهم القطاعات العمالية في مصر والدول العربية،  مرجعا ذلك إلى قدم هذه الصناعة، وكثافة العمالة  بها.

 

الاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج

 

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج: “لا أحد  ينكر ما تتعرض له هذه الصناعة في الوقت الحالي إلى مشكلات جوهرية، تهدد مستقبل هذه الصناعة، وتنعكس على أوضاع عمالها”.

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وتابع إبراهيم: “إن عمال الغزل والنسيج في مصر أكثر الذين عانوا من مشاكل هذا القطاع المتراكمة، والتي تسببت فيها عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة خلال السنوات الماضية زادت من هموم وأوجاع العاملين به، وإننا الآن وبعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري والعمال في القلب منه، بات لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطبيقها  لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع”.

 

واستقبل أمس  عبد الفتاح إبراهيم وفود 11 دولة مشاركة في أعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس وذلك بمقر النقابة العامة بشبرا.

 

المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للغزل والنسيج 


واصطحب رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج رؤساء الوفود العربية المشاركة بأعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للغزل والنسيج في جولة تفقدية بمنشأة النقابة للوقوف علي آخر ما تم من تطوير وتحديث للبنية التحتية لمنشآت النقابة العامة وميكنة خدماتها لمواكبة التطور السريع والتكنولوجي، وذلك لأن العامل المصري يستحق أن يحيا حياة كريمة.

وأشاد يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين، بما قامت به النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم من إنجازات حقيقية علي ارض الواقع، مؤكدًا انه دائما يسعي الي تحقيق مكتسبات جديده للعمال من كافة النواحي.

 

المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج


وقال فتح الله العمراني رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس: “مصر لديها تجربة رائدة عاصرنها جميعا في فترة كورونا، وكيف اهتمت الدولة المصرية وقياداتها السياسية بالعامل سواء كان من الناحية الاجتماعية او الطبية”.
 

وقالت هدي الالوسي رئيس نقابة الغزل والنسيج بالعراق: “إننا نفتخر كنقابيين عرب بأن النقابة العامه للغزل والنسيج لديها منشآت وبنية تحتية عريقه وضخمه لخدمة عمالها، ترقي الي ان تنافس اكبر الموسسات العالمية”.

وأضافت: “مصر هي مهد وأرض الحضارات، والمحاسب عبد الفتاح إبراهيم لديه من الحنكة والخبره في الإدارة ما تمكنه من استثمار تلك الأصول والتي تعود بالنفع والرخاء علي العامليين بالقطاع، واننا نتطلع الي تضافر جهود كافة الاشقاء من الدول العربية لكي تعود الصناعة الي مكانتها العالمية وتنافس مره اخري، الامر الذي سيجني ثماره الكثير من العمال”.

 

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