معيط: زيادة مخصصات الدعم والإنفاق على الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة 2024-2025

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بجهود مجلس النواب، في تحديث البنية التشريعية والرقابية، قائلا: وهو ما يتكامل مع برامج الحكومة استهدافا لإطلاق طاقات البناء فى شتى ميادين العمل والإنتاج، أملًا في الوصول لحياة كريمة، يحصل فيها كل المواطنين على ثمار التنمية المستدامة، بتعدد روافدها.

عرض البيان المالي للموازنة الجديدة على مجلس النواب

جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

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تجاوب الموازنة مع الصدمات العالمية

وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وأشار معيط إلى أن مشروع الموازنة يأتي اتساقا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة، تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة.

أولويات العمل الوطني

وأوضح وزير المالية، أن مشروع الموازنة يعمل على ترجمة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة، وعلى هذا النحو، يُراعي مشروع الموازنة الجديدة، والتوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين.

وكشف أنه يتم العمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.

الحفاظ على ترشيد الإنفاق

وأكد العمل على الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى في تاريخ مصر بنسبة %٣.٥ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من ٦% والدين إلى أقل من ٨٠% في يونيه ۲۰۲۷ ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويا.