الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

افتتاح منفذ لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمدينة السلام

منفذ النيل للمجمعات
منفذ النيل للمجمعات الاستهلاكية بالسلام، فيتو

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة وكافة الخدمات لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

 مشروعات الإسكان بديل العشوائيات

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وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على نشر عدد كبير من منافذ بيع السلع فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.. مشيرًا إلى  أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

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وفى هذا السياق قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بافتتاح منفذ لبيع السلع الأساسية بمدينة  السلام أول لخدمة سكان  أهالينا 1و 2  بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها فى السوق.

كما يتم حاليًا تجهيز مركز تقديم الخدمات التموينية بنطاق مدينة السلام أول والذى تم تطويره بأحدث التقنيات الحديثة استعدادًا للتشغيل التجريبي له خلال أيام لحين افتتاحه وتشغيله بشكل  فعلى، حيث تم دعم المركز بأحدث أجهزة الحاسب الالي واجهزة التكييف للتخفيف عن المواطن في حالة الانتظار فضلا عن إتاحة 5 شبابيك لاستقبال طلبات المواطنين كما تم تركيب أجهزة النداء الآلي لسهولة التواصل مع المواطن.

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