الرقابة على الصادرات: نستهدف دعم تنافسية الإنتاج الصناعي للنهوض بالصادرات المصرية

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تنفرد بامتلاكها منظومة متكاملة ومتطورة، لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء الجمهورية وداخل الموانئ المصرية، والتي تحرص الهيئة من خلالها على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية من حيث الالتزام بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

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جاء ذلك خلال اجتماع المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة االهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع العاملين والتابعين فنيا للإدارة المركزية لفحص واردات السلع الصناعية وذلك في حضور المهندس محسن شعيب رئيس قطاع العمليات، والدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية لواردات السلع الصناعية، وذلك بهدف توحيد إجراءات الفحص بكل فروع الهيئة وحل المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين والمتعاملين وتسهيلا لحركة التجارة.

رفع الوعي التصديري لأصحاب الشركات والمصانع

وأشار إلى أننا نستهدف رفع الوعي التصديري لأصحاب الشركات والمصانع، ومساعدتهم في زيادة تنافسية المنتجات.وقال إن الهيئة تعمل على دعم تنافسية الإنتاج الصناعي من أجل النهوض بالصادرات المصرية وزيادتها.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف إتاحة الفرص التصديرية أمام مختلف الشركات، سواء الصغيرة أو المتوسطة، بالإضافة إلى توفير الهيئة كل ما يحتاجه أصحاب الشركات والمصانع من أجل تأهيل منتجاتهم للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، هذا بالإضافة إلى حصولهم على شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية المُصدَّرة للخارج التى تصدرها الهيئة ويتم اعتمادها من جانب المجلس القومي للاعتماد.

وزير التجارة: الصادرات السلعية ترتفع لـ6.1 مليار دولار خلال يناير وفبراير

وأعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهري يناير وفبراير 2024 حيث بلغت 6 مليارات و121 مليون دولار مقابل 5 مليارات و794 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%.

وأشار الوزير إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.

معدلات الصادرات السلعية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول معدلات الصادرات السلعية المصرية خلال شهري يناير وفبراير 2024.

أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير

وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 315 مليون دولار.

أهم القطاعات بهيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من 2024

كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري والتي تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار، والأثاث بقيمة 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار.