غرفة المنشآت السياحية تُعلن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس إدارتها

أعلن أحمد الناظر، المدير التنفيذى لـغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة تلقى وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إغلاق باب تلقى طلبات المرشحين وفقًا للمواعيد المحددة من قبل إتحاد الغرف السياحية لفتح الباب أمام المرشحين اعتبارًا من 15 وحتى 21 ابريل الجارى.

عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قد شكلت لجنة لتلقى وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة بالاتحاد العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، وعضوية كل من مديحة عبد العزيز، المدير المالى، وتامر عبد الله، مسئول مركز تكنولوجيا المعلومات.

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وقال رئيس لجنة تلقى وفحص طلبات المرشحين لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن اللجنة قد تلقت خلال فترة عملها نحو 11 طلبا للترشح لعضوية مجلس الإدارة و19 طلبًا لمندوبى الغرفة فى الاتحاد.

التمثيل الفئوي لمجلس إدارة غرفة المنشأت والمطاعم السياحية

وأشار الناظر إلى أن قرار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2024 قد نص على أن يكون عدد أعضاء مندوبى الغرفة في الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، 19 عضوًا، وأن التمثيل الفئوى لانتخابات عضوية مجلس الإدارة والتي أشار إليها قرار وزير السياحة والآثار رقم 107 لسنة 2024 قد حدد أن يكون الترشيح لعضوية المجلس، ويشمل ﻋﻀﻭﺍﻥ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡ، وﻋﻀﻭﺍﻥ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻨﺠﻭﻡ وﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ يﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ، وﻋﻀﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﺜل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ وﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎﺕ وﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، وﻤﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ إﻥ ﻭﺠﺩ.

وأكد المدير التنفيذي للغرفة، أن الضوابط المنظمة والحاكمة للعملية الانتخابية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية الخاصة بإجراءات الانتخابات تقضى بفتح باب تلقى الاعتراضات فى المرشحين خلال خمسة أيام تبدأ من يوم الجمعة 2024/4/26 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024/4/30 عبر تقديم طلب رسمي لوزارة السياحة والآثار بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم الفحص والفصل في الإعتراضات خلال ستة أيام تبدأ من يوم الخميس 2024/5/2 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024/5/7، وأن يتم إخطار مقدمى الإعتراضات بقرار اللجنة خلال يومي الأربعاء والخميس 8و9 مايو 2024.

وأوضح أن الإجراءات تقضى بأن يقوم الإتحاد المصرى للغرف السياحية بالإعلان للكشوف النهائية للمرشحين بمقر الغرفة ويخطر المنشآت أعضاء الغرفة خلال ثمانية أيام تبدأ من يوم الجمعة 2024/5/10 وحتى نهاية يوم الجمعة 2024/5/17.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة يوم 22 مايو المقبل بفندق سفير القاهرة، وتشهد إجراء الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الإتحاد إعتبارًا من الساعة الحادية عشرة وحتى الرابعة بعد العصر، بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على الأقل.