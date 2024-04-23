الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية: رصف 13 شارعا في العامرية أول وثان خلال العام الحالي

الإسكندرية
الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

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واشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية 

وأضاف المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالي أحياء العامرية أول والعامرية ثان فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في تنفيذ أعمال الرصف بـ 13 شارع من شوارع أحياء العامرية أول وثان ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام؛ موضحًا أنه من المقرر رصف 5 شوارع بنطاق حي العامرية أول بتكلفة إجمالية تقدر ب 19 مليون جنيه، و8 شوارع بنطاق حي العامرية ثان بتكلفة إجمالية تقدر ب 14 مليون جنيه.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي سيتم رصف 5 شوارع بنطاق حي عامرية أول وهم قطاعات متهالكة بطريق حارس- السلام، مدخل نجع العرجي، شارع العراوة، شارع مدرسة الفنار ومركز شباب حارس بالنهضة، شارع أسماء بنت أبي بكر.

وقد تم البدء في أغلب الشوارع، أما حي العامرية ثان فمن المقرر رصف 8 شوارع هم (استكمال طريق الثلاث كباري مرورًا بنجع كاتب حتى كوبري قرية 7 بنجر السكر، استكمال طريق القاهر اليمين بطول 400 م، مدخل الهوارية من طريق برج العرب، شارع عمر المختار بالكنج بطول 500 متر، استكمال طريق أبو بسيسة، رصف مدخل قرية كحلة بطول500 م، استكمال رصف شارع النجع الشرقي، مدخل عرابي ابتداءً من الطريق الصحراوي) وقد تم البدء في 3 شوارع وجاري استكمال العمل ببقية الشوارع.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أحياء الإسكندرية حي العامرية العامرية

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