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اقتصاد

البورصة المصرية، EGX يواصل النزيف بإجمالي 39 ألف عملية تداول بمنتصف التعاملات

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية، يواصل ايجى إكس الهبوط واستمرار النزيف بجميع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف حركة تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، بإجمالي 39 ألف عملية تداول بسوق الأوراق المالية.

حركة تداولات اليوم 

  • هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39 % عند مستوى 28035.70 نقطة.
  • هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83 %  عند مستوى 6.490.40 نقطة.
  • وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65 %  عند مستوى 9.223.61 نقطة.

 

مؤشرات، فيتو 

 

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كواليس تداولات بدايه الاسبوع الجارى 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.934 تريليون جنيه، ليربح نحو 19 مليار جنيه. 

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 مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09 %  عند مستوى 28642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03%  عند مستوى 35053 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01%  عند مستوى 12214 نقطة.

 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72%  عند مستوى 6615 نقطة

 مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” 

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 9407 نقطة.

 

 

مؤشرات، فيتو 

 

تفاصيل تداولات ختام الاسبوع المنتهى 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الاسبوع الماضى ، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقاط

 مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

 

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