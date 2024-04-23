المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالعجوزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

تفاصيل التحقيق في اتهام عاطل بالاتجار في المخدرات



وجاء في أمرالإحالة في القضية رقم 20925 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهم "محمد. ص"، 29 سنة، عاطل،أنه في يوم 3 أكتوبر 2023، أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "شفرة - موس" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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وتمكن الأمن من القبض على المتهم 4 قطع لجوهر الحشيش المخدّر وهاتف محمول ومبلغ مالی و"شفرة – موس"، وبمواجهته اعترف حيازته المضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة، والأداة للدفاع عن تجارته الأثمة.