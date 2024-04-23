الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

القيعي: الأهلي يسعى إلى تطبيق النموذج العالمي في إدارة الشئون الرياضية

عدلي القيعي رئيس
عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي

الأهلي، أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي إن النادي كان يسعى إلى تطبيق النموذج العالمي في إدارة الشئون الرياضية لكرة القدم من خلال الشركات الخاصة به. 

وأضاف القيعي خلال كلمته في مؤتمر تقديم الراعي الجديد: اتساقا مع أهداف النادي الأهلي نتلقى التكليفات التي تخدم مصلحة النادي على كل المستويات. 

وأوضح: الشراكة اليوم متكافئة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للنادي والشريك الجديد له. 

وانطلق منذ قليل مؤتمر النادي الأهلي ؛ للإعلان عن الراعٍ جديد الذي انضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.

الأهلي، وتغيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن حضور مؤتمر تقديم الراعي الجديد الذي انطلق منذ قليل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

وتواجد سامي قمصان مدرب الأهلي وميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي وكريم نيدفيد لاعب الفريق في مؤتمر إعلان راعي النادي الجديد. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي 

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي. 

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

Advertisements

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD  الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟
ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كولر الأهلي مؤتمر الأهلي

مواد متعلقة

الخطيب يغيب عن مؤتمر راعي الأهلي الجديد

قمصان ويانكون يحضران مؤتمر رعاية الأهلي

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة مازيمبي

دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي والقناة الناقلة

الأهلي يفحص مروان عطية طبيا قبل مران اليوم

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الأهلي لمباراة مازيمبي

الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن «راع جديد»

اليوم، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبي

ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العُمال وشم النسيم

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية