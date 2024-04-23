التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية ، هبطت جميع مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، نتيجة عمليات التصحيح بالمحافظ الاستثمارية بالإضافة إلى توابع ماحدث امس الاثنين من العطل الفني الذي ضرب نظام التداول وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حركة التداولات اليوم ايضا.

حركة تداولات اليوم

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.80 % عند مستوى 27.919.08 نقطة

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85 % عند مستوى 6.489.02 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85 % عند مستوى 9.205.43 نقطة.

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية؛ حيث شهد المؤشر انخفاضا عند المستوى 27.919.08 بعد محاولات لاختراق المستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 28000 نقطة، وهو المستوى الذي تم تخطيه ليؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 29000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر.

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هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.80 % عند مستوى 27.919.08نقطة

مؤشرات، فيتو

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد المؤشر انخفاضا عند المستوى 6.489.02 بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد لحالي وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 7330 و7600 و8000 نقطة من منظور قصير الآجل ليبقى الاتجاه الصاعد قائمًا طالما ظل التداول أعلى القاع المتكون عند 6500 نقطة.

وأصبح مستوى إيقاف الخسائر للاتجاه الصاعد الحالي حيث أن كسر هذا المستوى لأسفل سيلغي الاتجاه الصاعد وسيؤهله إلى الانخفاض قرب المستويات التالية عند 5930 و5533 و5273 نقطة.

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85 % عند مستوى 6.489.02 نقطة.

عودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو 2024

وأكد خبراء سوق المال لــ “فيتو” أن سوق الأوراق المالية سيشهد ارتفاعًا وعودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو وبداية يونيو المقبل، حيث يستطيع المستثمر أن يحصد المكاسب ويجنى الأرباح خلال حركة التعاملات في سوق الأوراق المالية ومن ثم سيكون المستهدف لــ EGX30 هو المستوى 35000 نقطة.