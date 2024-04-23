الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

الري: إنشاء 20 محطة لمياه الشرب في جنوب السودان

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فيتو

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل وخاصة دولة جنوب السودان.

سير العمل في المشروعات التنموية

وتم خلال الإجتماع استعراض موقف سير العمل في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل (محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجارى المائية وغيرها)، ومراجعة موقف الأعمال المنفذة بكل مشروع ونسب الإنجازات المحققة.

كما تم مناقشة البرنامج الزمنى المقترح لإفتتاح عدد من المشروعات التى تم الإنتهاء منها بدول حوض النيل والتي تم تنفيذها لخدمة المواطنين بتلك الدول، بالاضافة لتدشين عدد من المشروعات التى سيتم البدء بها قريبًا.

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وصرح الدكتور سويلم أن المشروعات التى تنفذها الوزارة بدول حوض النيل تهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات بهذه الدول، وذلك فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان، حيث تم نهو إنشاء (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وإنشاء (٢) مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية، وتأهيل (٣) محطات قياس للمناسيب والتصرفات، وإنشاء (٢) محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعيه المياه بمدينة جوبا، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال.

محطات مياه شرب

كما تم تدشين مشروع انشاء (٨) محطات مياه شرب جوفية والتى يتم العمل على تنفيذ (٣) محطات منها حاليا بنسبة تنفيذ ٧٢%، كما تم بدء العمل بعدد (٢) محطة بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤، وسيبدأ العمل فى المحطات الثلاث الباقية فى شهر يونيو ٢٠٢٤، كما يجرى العمل على تنفيذ محطة قياس للمناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي بنسبة تنفيذ ٨٥% حتى الآن، ومشروع لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٥% حتي تاريخه، كما يجرى الاعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل، كما يجرى تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان بدولة جنوب السودان واتخاذ إجراءات توريد الأجهزة والمهمات المطلوبة للمركز.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري دول حوض النيل جنوب السودان محطات مياه شرب جوفية
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