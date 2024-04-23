الثلاثاء 23 أبريل 2024
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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه صباح اليوم الثلاثاء 23-4-2024

أسعار العملات اليوم،
أسعار العملات اليوم، فيتو

 أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بحسب أخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.08 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.12 جنيه للشراء، و51.29 جنيه للبيع

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سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.20 جنيه للشراء، و59.39 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.73 جنيه للشراء، و52.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 155.97 جنيه للشراء، و156.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.06 جنيه للشراء، و31.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 30.95 جنيه للشراء، و31.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 127.53 جنيه للشراء، و127.91 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.89 جنيه للشراء، و125.26 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.17 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت 20-4-2024 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في بداية التعاملات

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.72 جنيه للشراء، و68.11 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.63 جنيه للشراء، و6.65 جنيه للبيع.

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