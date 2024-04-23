تصدير 104 آلاف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 113000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 673 شاحنة و190 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 384 شاحنة و180 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 110000 طن بضائع، 289 شاحنة و10 سيارة.

هيئة موانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ZHONG SHAN MEN والحرية 2 وتغادر السفينة TL HIPISCUS وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات تصدير إلى اندونسيا، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين EAGLE وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين TRUE FAITH ، PRINCESS LAYLA وعلى متنها 59 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند وبلغاريا والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طنا، 335 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) أربع سفن وهي بريدج، ايلة، كوين نفرتيتي واور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

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