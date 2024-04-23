10 قتلى في تصادم طائرتين هليكوبتر بماليزيا (فيديو)

قالت البحرية الماليزية في بيان إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، الثلاثاء، بعد تصادم طائرتين هليكوبتر في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

وفي مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" يظهر في الجو حوالي 8 طائرات في عملية تحليق جماعية.

BREAKING: 🇲🇾 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/ckiEaqnd4R — Megatron (@Megatron_ron) April 23, 2024

وبعد ثوانٍ من ظهور الطائرات سقطت بشكل فجائي طائرتان من المجموعة.

ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل أكثر عن الحادث.

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