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رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف الفيفا الدعم المالي المقدم للجبلاية

وفد الفيفا مع علاء
وفد الفيفا مع علاء نبيل، فيتو

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا قبل قليل، ينفي من خلاله ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام من أخبار كاذبة بحسب وصفه، عن صدور قرار من لجنة الفيفا التي زارت اتحاد الكرة مؤخرا بإيقاف الدعم المالي المقدم من الفيفا والخاص بمشروع “فيفا فور رد”، مشيرا إلى أن اللجنة التي زارت اتحاد الكرة هي لجنة فنية، وليس لها أي علاقة بالأمور المالية داخل الفيفا.

وجاء نص البيان الصادر عن اتحاد الكرة على النحو التالي: 

 

نص بيان اتحاد الكرة

أبدى مسئولى اتحاد الكرة المصرى دهشتهم من إصرار البعض على نشر أخبار كاذبة واختلاق أحداث لا تمت للواقع بصلة خلال زيارة وفد الفيفا الأخيرة الذى ضم كل من بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسئول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وراؤول شيباندا مسئول التطوير بالكاف والدكتور عمرو محب مدير كرة القدم للهواة في قارتي أفريقيا وشرق آسيا واجتماعهم مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفنى للاتحاد ومساعده محمد يوسف حيث ذهب البعض إلى أن لجنة الفيفا هددت بل واوقفت الدعم المالي الخاص بمشروع فيفا فورودرد FIFA Forward وهو خاص ببرامج تطوير المسابقات والمدربين واللاعبين  وهذا كلام عار تماما من الصحة حيث أن الوفد فنى وليس له دور مالى أو رقابي، بل إن الوفد أشاد بمجهودات اتحاد الكرة وأراد أن يطلع على ما تم إنجازه ورؤية المدير الفنى الجديد للمرحلة المقبلة وطرق مساعدة فيفا للاتحاد المصري في البرامج الفنية الجديدة التى دشنها مؤخرا، مؤكدين ان الاتحاد الدولي لا يمول رخص المدربين بأي شكل مادي، ويهيب مجلس اتحاد الكرة بعض وسائل الإعلام بتحري الدقة كما تفعل معظم المؤسسات والسادة الإعلاميين في ظل العلاقات الطيبة والتواصل الدائم بين الطرفين.

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استقبل علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، لليوم الثاني علي التوالي، وفدا من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم والمسابقات والأكاديميات.

إنشاء مدرسة للموهوبين

وشهد الاجتماع مناقشة بعض البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي، من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهوبين خلال الفترة المقبلة.

 

وفد الفيفا

ضم وفد فيفا كلا من دكتور بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسئول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وراؤول شيباندا مسئول التطوير بالكاف وعمرو محب مدير كرة القدم للهواة في قارتي أفريقيا وشرق آسيا.

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