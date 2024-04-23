الحكومة تعلن عن استثناء 8 أنشطة تجارية من مواعيد الغلق بالتوقيت الصيفي

مواعيد غلق المحال، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية: إنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ستبدأ المحافظات تطبيق المواعيد الصيفية في فتح وإغلاق المحال.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

وأضاف خلال حديثه بقناة "تن": القرار الوزاري حدد مواعيد عمل المطاعم والبازارات والكافيهات بحيث تعمل يوميا من الساعة الـ 7 صباحا وحتى الواحدة صباحا.

إغلاق المحال يومي الخميس والجمعة

وتابع: سيتم زيادة توقيت غلق المحال يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية لتغلق 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل وذلك بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار الـ24 ساعة.

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مواعيد فتح وإغلاق الورش والأعمال الحرفية

وعن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، أوضح أنه يتم فتحها من 8 صباحا والإغلاق في السابعة مساءً، مع استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من قرار الالتزام بمواعيد الغلق.

وأكد: أن هناك 8 أنشطة تجارية لا تخضع لمواعيد الغلق وهي محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات وخدمة التيك أواي.

مواعيد غلق المحلات



وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

ويٌسثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما تستمر خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

وتبدأ شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.