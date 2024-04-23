الثلاثاء 23 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

يطرحها قريبا، بهاء سلطان يضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة

بهاء سلطان، فيتو
بهاء سلطان، فيتو

يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تألقه مؤخرا بأغنية الجائزة الكبرى من مسلسل كوبرا والذي قدمه محمد إمام في النصف الثاني من رمضان 2024.

بهاء سلطان يجهز أغنية جديدة 

ويواصل بهاء سلطان العمل على التجهيزات النهائية لأغنيته الجديدة، حيث أنه في الاستوديو لوضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لطرحها قريبا، ومن المقرر أن يكشف تفاصيلها خلال أيام.

وكان قد طرح بهاء سلطان مؤخرا أغنية الجائزة الكبرى من مسلسل كوبرا والذي يقوم ببطولته محمد إمام وعرض في سباق رمضان 2024.

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وفي وقت سابق، طرح بهاء سلطان أغنية مارتحناش عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تواجدت فور طرحها ضمن قائمة تريند الموسيقى بالموقع. 

وأغنية "مارتحناش" من كلمات هاني رجب، ألحان إسلام معز، توزيع عمرو صلاح.

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