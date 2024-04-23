كيم جونج أون يشرف على مناورة تحاكي "هجومًا نوويًا مضادًا"

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون على مناورة تحاكي "هجومًا نوويًا مضادًّا"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الثلاثاء.

وقالت الوكالة الرسمية إنّه خلال المناورة التي جرت وتضمّنت "وحدات صواريخ متعدّدة ضخمة للغاية".

أشاد كيم "بقوة ودقة" الصواريخ التي "أصابت هدفها على جزيرة" تقع على بُعد 352 كلم.

ضربة مميتة

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قد تعهد بتعبئة جميع إمكانيات بلاده لتوجيه "ضربة مميتة" لعدو البلاد دون تردد في حال اختياره التصادم العسكري مع كوريا الشمالية، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.

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ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "إن الوقت حان الآن للاستعداد بشكل أكثر تفصيلًا للحرب من أي وقت مضى، وعلى كوريا الشمالية أن تكون مستعدة بشكل أكثر ثباتًا وكمالًا للحرب، التي يجب أن يكون الانتصار فيها لبلاده بدون أي فشل، وليس فقط لحرب محتملة".

وأضافت الوكالة أن كيم قال أيضًا أنه على الجامعة ضرورة تنمية مواهب عسكرية جديدة مخلصة تمامًا للجنة المركزية للحزب وقادرة على التغلب على العدو بـ "تفوق معرفي وعقلي وقتالي وأخلاقي وتكتيكي".

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