الثلاثاء 23 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

مايا دياب: هذه الأغنية لـ إليسا هي الأفضل في الفترة الأخيرة (فيديو)

مايا دياب، فيتو
مايا دياب، فيتو

 

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أغانيها المفضلة في الفترة الأخيرة.

 

وقالت مايا دياب خلال لقائها ببرنامج “يلا نحكي” على قناة LBC اللبنانية ردا على سؤال لمن تسمعين قائلة: أسمع كل الأغاني الحلوة.. لكن مؤخرا إليسا قدمت أغنية جميلة للغاية في رمضان الماضي وهي أغنية “دايما على بالي” التي قدمتها كإعلان تليفزيوني.

وفي وقت سابق طرحت المطربة اللبنانية مايا دياب  كليب “تقلان” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وتعاونت فيه مع الشاعر أيمن بهجت قمر.

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أغنية تقلان لـ مايا دياب

 

 

وتقول كلمات الأغنية:

تقلان على مین
والنبي مسكین
كیدي كید تعابین
ھتخسر یا كبیر

تقلان على مین
لا كده زیاده
والنبي مسكین
كلھ الاده
كیدي كید تعابین
لیھ تتمادى
ھتخسر یا كبیر

عايزه اقولك سر
بيني وبینك
مش عليا تخبي
خبي تعابینك
معلش ماليش
ماسكه بعينك
ده انا زي الطير

والله يكون في عونك
لما ذكائك يخونك
دي الناس مستغربه
خلیك أحسن في حالك
أنا أبعد من خيالك
يابني أنا بجي بالطبطبة

والله یكون في عونك
لما ذكائك یخونك
دي الناس مستغربه
خلیك أحسن في حالك
أنا أبعد من خيالك
يابني أنا بجي بالطبطبة

تقلان على مین

تقلان على مین
والنبي مسكین
كیدي كید تعابین
ھتخسر یا كبیر

عايزه اقولك سر
بیني وبینك
مش علیا تخبي
خبي تعابینك
معلش مالیش
ماسكھ بعینك
ده انا زي الطیر
 
والله يكون في عونك
لما ذكائك يخونك
دي الناس مستغربه
خليك أحسن في حالك
أنا أبعد من خيالك
يابني أنا بجي بالطبطبة

تقلان على مين

اديتك تحذير
كتر خيري
الكلام ده اعمله
بقى مع غيري

حد طب رساك
على تأثيري
الصبر جميل 

عندي ھنا وستوب
خطوط حمرا
یا عسل ده انا مش
بعمل نمره
دي الحقیقه ما احناش
قدام كاميرا
وده مش تمثيل

تقلان على مين

تقلان على مین
والنبي مسكین
كیدي كید تعابین
ھتخسر یا كبیر

عايزه اقولك سر
بیني وبینك
مش علیا تخبي
خبي تعابینك
معلش مالیش
ده انا زي الطیر.

 

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مايا دياب المطربة مايا دياب إليسا الفن اخبار الفن

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