متحف تل بسطا يعرض قناعا جنائزيا من الكارتوناج للعصر الروماني

يعرض متحف تل بسطا قناعا جنائزيا من الكارتوناج من تل آثار الصوة بمحافظة الشرقية ويرجع تأريخه للعصر الروماني مغطى برقائق من الذهب وهو من أساليب الدفن قديمًا حيث يتم عمل كارتوناج (ماسك) يأخذ شكل وجه المتوفى.

عرض قناع من الكارتوناج بمتحف تل بسطا

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفن والذي تكمن أهميته في تعزيز وإبراز أهمية الفن في حياة الإنسان، وتسليطًا للضوء على الفن المصري القديم الذي أعطى اهتمامات كبيرة للفن والإبداع في مجالات حياته.

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مراحل تطور موائد القرابين

كما يعرض متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية عددا من موائد القرابين والتي كان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، ضمن القطع الأثرية المعروضة بقاعات العرض.

وكانت موائد القرابين هي أحد مكونات الأثاث الجنائزي في المقابر المصرية القديمة، وكان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، أو الكاهن الذي ينوب عنهم في أداء الطقس الجنائزي.

وتطورت موائد القرابين، وربما ‏كانت في الأصل عبارة عن حصير مجدول، ثم صنعت بعد ذلك من الحجر كما صور على الموائد الحجرية ‏أشكال وأصناف القرابين المختلفة لكي تقوم مقام القرابين الفعلية وأحيانًا نقش عليها صيغة القرابين.

وظلت ‏موائد القرابين مستخدمة وتطورت من شكل لآخر خلال العصور المصرية القديمة وفي العصر البطلمي بينما ‏قل استخدام موائد القرابين في العصر الروماني. ‏

متحف تل بسطا بالشرقية

جدير بالذكر أن متحف تل بسطا هو متحف موقع يحتضن الكنوز الأثرية الموجودة بمحافظة الشرقية وعرضها للزائرين لرفع الوعي الأثري لديهم، بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2006، لكن جميع الأعمال توقفت به عام 2010، واستؤنفت مرة أخرى عام 2017 حتى تم افتتاحه عام 2018.

ويتكون المتحف من طابق واحد يعرض مجموعة رائعة من تماثيل المعبودات المصرية القديمة، من أهمها تمثال المعبودة باستت والتي كانت المعبودة الرئيسية للمنطقة، أدوات الحياة اليومية والزينة، وتماثيل التراكوتا المصنوعة من الطينة المحلية والتي اشتهرت في العصرين اليوناني والروماني، فضلًا عن مجموعة من العملات والحلي وأدوات الإضاءة كالمسارج وأدوات الزينة التي تعكس مظاهر الحياة اليومية في مصر عبر العصور المختلفة.