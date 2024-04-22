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أخبار مصر

تتخطى الأربعينات، درجات الحرارة غدا الثلاثاء 23-04-2024 فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث  يسود طقس شديد الحرارة  نهارا على  القاهرة الكبرى والوجه البحري،وشمال الصعيد حار على السواحل الشمالية الشرقية.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 23_4_2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 23- 4 -2024 في محافظة البحيرة

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى الليل والصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى  38  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24
و درجة الحرارة العظمى 39


بنها:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى  38


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 38


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 25  و درجة الحرارة العظمى  40


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29


نخل: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 36


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 27


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  38


السويس:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 24
ودرجة الحرارة العظمى 39


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارةالعظمى 40


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 39


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26  ودرجة الحرارة العظمى 41


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 42
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة
ودرجة الحرارة العظمى 40
     

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