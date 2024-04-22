أفراح آل نهيان، محمد بن زايد يحضر العرس الجماعي في قصر المشرف

حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، أفراح آل نهيان في قصر المشرف ضمن العرس الجماعي الذي أقيم على مستوى الدولة برعاية ديوان الرئاسة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، هنأ سموه العرسان وذويهم متمنيًا لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الأسرية وإنشاء أسر مستقرة قائمة على المودة والرحمة تعزز قوة المجتمع، مؤكدًا سموه أن الدولة تولي أهمية كبيرة للأسرة كونها النواة الرئيسية للمجتمع الناجح.

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أفراح آل نهيان في قصر المشرف

وعبر العرسان وذووهم عن شكرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حضوره حفل زفافهم ودعم القيادة لهم في تكوين أسر جديدة.

والتقطت لمحمد بن زايد الصور الجماعية التذكارية مع العرسان وذويهم بهذه المناسبة.

وشارك في العرس الجماعي كلٌّ من..

ــ الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان.. إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

ــ الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان..إلى كريمة سعادة محمد السويدي.

ــ الشيخ طحنون بن سعيد بن سيف آل نهيان..إلى كريمة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان.

ــ الشيخ زايد بن سلطان بن طحنون آل نهيان..إلى كريمة الشيخ محمد بن حمد آل نهيان.

ــ الشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان..إلى كريمة معالي أحمد خليفة السويدي.