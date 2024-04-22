شديد الحرارة، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بدءا من الغد
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بدءا من غد الثلاثاء وحتى الخميس من 5:7 درجات مئوية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.
كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد
درجة الحرارة
كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى
درجة الحرارة العظمى: 38
درجة الحرارة الصغرى: 25
السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:38
درجة الحرارة الصغرى: 25
السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة العظمى:31
درجة الحرارة الصغرى: 18
جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر
درجة الحرارة العظمى:36
درجة الحرارة الصغرى: 25
شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 40
درجة الحرارة الصغرى: 24
جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:41
درجة الحرارة الصغرى:26
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