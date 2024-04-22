الثلاثاء 23 أبريل 2024
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أخبار مصر

شديد الحرارة، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بدءا من الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بدءا من غد الثلاثاء  وحتى الخميس من 5:7  درجات مئوية

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 23_4_2024 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 23- 4 -2024 في محافظة البحيرة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء  حيث من المتوقع أن يكون  يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد

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درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26
 

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