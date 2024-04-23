أزمات أطباء الامتياز.. عرض مستمر.. 12 ألف طبيب يتم استغلالهم سنويا فى المستشفيات الجامعية لسد عجز التمريض.. وتدريبهم ضعيف.. والراتب هزيل

أطباء الامتياز هم مستقبل مهنة الطب، ومع ذلك يواجهون صعوبات وتحديات مؤلمة داخل المستشفيات الجامعية، من ضعف الوضع المادى، إلى هشاشة التدريب والتعليم الطبى، نهاية بالمعاملة غير الآدمية فى المستشفيات حسب وصفهم.

ويشتكى أطباء الامتياز من تجاهلهم، وتدعمهم فى مطالبهم نقابة الأطباء، التى ناشدت رئيس الوزراء بإصدار قرار بتعديل مكافآتهم، والتى تبلغ بحسب القانون رقم 153 لسنة 2019 نسبة 80% من راتب الطبيب المقيم.

المثير أن وقت صدور القانون كان راتب الطبيب المقيم لا يتعدى الـ3 آلاف جنيه، لكن استمرت مكافأة طبيب الامتياز منذ ذلك الوقت ثابتة لا تتغير، ومع مرور السنوات وزيادة الرواتب أصبح راتب الطبيب المقيم حاليا 7 آلاف جنيه، وبعد رفع الحد الأدنى للأجور أصبح لزاما على وزارة التعليم العالى رفع القيمة المادية لمكافأة طبيب الامتياز.

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وكشف عدد من أطباء الامتياز أن مكافأة طبيب الامتياز حاليا 2300 جنيه بعد الخصم منها، وقال طبيب الامتياز محمود مرعى، إنه يتم تكليفهم بمهام هى فى الأساس مهام العمال فى المستشفيات ومساعدى التمريض.

وأكد أنهم لا يحصلون على التعليم والتدريب الكافى لتأهيلهم كأطباء ويقومون بمهام لا تليق بالطبيب، مؤكدا أن 90% من عملهم يوميا تأدية طلبات ونقل تحاليل دم وإبلاغ أى أوامر وتعليمات للأقسام المختلفة وتوصيل المريض إلى قسم الأشعة.

وتابع حديثه لـ”فيتو” بأن طبيب الامتياز فى الأساس متدرب فى وظيفة وليس طالبا، ولا يقل عن الطبيب المقيم حتى لو لم يحصل على الشهادة النهائية والتسجيل بالنقابة، كما أنه لا يوجد تأمين طبى لأطباء الامتياز الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى وحالات أمراض معدية.

وأشار إلى أن واجبات طبيب الامتياز أخذ التاريخ المرضى للمريض ومتابعته وسحب تحاليل الدم وفرز الحالات المرضية وليس كما يحدث على أرض الواقع.

من ناحيته، قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدراسة فى كلية الطب بداية من العام القادم 5 سنوات، بالإضافة إلى عامى امتياز، مما يعنى تكدس طلاب الامتياز فى المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن أطباء الامتياز من حقهم راتب حسب القانون ٨٠%، من راتب الطبيب النائب فى فترة النيابة بعد التكليف.

وتابع حديثه لـ”فيتو”: أجر طبيب الامتياز ثابت منذ سنوات ٢٠٠٠ جنيه، موضحا أن طبيب الامتياز فى دول الخارج يعتبر وظيفة، كما أن عدد الخريجين أكثر من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية أيضًا تدرب خريجى الجامعات الأهلية والخاصة التى ليس لديها مستشفيات، مردفا: قصر العينى بعد أن كان يدرب ١٦٠٠ طبيب امتياز سنويا أصبح لديه ٧ آلاف طبيب يدربهم سنويا.

واستكمل: بدلا من ضياع سنة امتياز واحدة بدون تدريب حقيقى أصبح لدينا عامان دون تدريب، مشيرا إلى أن طبيب الامتياز يجب أن يكون متدربا ومتعلما بشكل جيد، إذ بعد انتهاء الامتياز يذهب للتكليف.

وتابع حديثه: يتم توظيف أطباء الامتياز فى سد العجز للتمريض ولا يتم التدريب الأمثل لهم، وأشار إلى أن الجامعات الخاصة تدفع أموالا للمستشفيات الجامعية لتدريب الأطباء فى سنة الامتياز، بينما من يحصل على مكافأة هم أطباء المستشفيات الجامعية الحكومية.

من ناحيته قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن طبيب الامتياز له عدد من البرامج التدريبية يجب أن يحصل عليها خلال فترة الامتياز، مشيرا إلى تدريبه على المهارات الأساسية للطبيب فى تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والتوليد وتقديم الإسعافات الأولية والتشخيص الأولى وتحديد مسار المريض وفرز المريض وتحديد التخصص المناسب لكل حاجة وليس التدخلات الدقيقة.

استكمل: على سبيل المثال لو هناك حالة كسر غير مطلوب منه إجراء عملية ولكن يثبت الكسر بشكل مؤقت ويفحص العلامات الحيوية والغرز البسيطة وإجراءات وقف النزيف ويتعامل مع النزلات المعوية البسيطة.

أشار لـ”فيتو” إلى أن طبيب الامتياز فى واقع الأمر داخل المستشفيات أصبحت مهامه أقرب لمهام مساعد التمريض، حيث يذهب بالمريض للأقسام المختلفة ويرسل عينات للمعامل، ولكنه لا يتدرب، ويكلف بمهام ليست من وظيفته وفى بعض الأوقات يكلف بمهام أكبر منه تخص الطبيب المقيم، وبذلك يحرم من التدريب ويتحمل المسئولية، مشيرا إلى أنه فى النهاية يحصل على مكافأة مادية، لأنه لم يعين أو تصدر له درجة مالية.

وأوضح أن طبيب الامتياز يحتاج إلى مصروفات وبدلات انتقال، إذ يتم تكليفه بمهام عمل يجب أن يأخذ عليها مقابلا ماديا كما يعمل نوبتجية لمدة ١٢ ساعة بدون طعام ووجبات، وفى النهاية يحصل على مكافأة ٢٦٠٠ جنيه واصفا إياها بـ”الكلام الفاضي”، موضحا أن طبيب الامتياز يحتاج لشراء أجهزة طبية لا توفَّر له ويشتريها على نفقته وهذه ليست رفاهيات.

ولفت إلى أن بعض التخصصات الأخرى تحصل على مكافأة أكثر من ٥ آلاف جنيه فى حين أن مهام الطبيب البشرى متعددة وتخصصات منقذة للحياة، مؤكدا أن طبيب الامتياز فى الخارج يتم تدريبه ويحصل على راتب وله برامج تدريب واضحة وتقييم كل فترة، وله عدد ساعات محددة فى التدريب فى كل التخصصات.

وأكد أن طبيب الامتياز تنتهى فترة تدريبه فى شهر ٢ من كل عام، وفى شهر مارس يكلف كطبيب مقيم متسائلا: ما الفرق بينهما؟ واستكمل: لذا من الطبيعى أن يعامل معاملة الطبيب المقيم.