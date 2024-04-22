العثور على 8 جثث بالقرب من الحدود المكسيكية الأمريكية

أعلنت مصادر قضائية في المكسيك العثور على 8 جثث على جانب الطريق شمال البلاد، في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام محلية عن 9 جثث لقتلى عراة تحمل آثار عنف.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال مكتب المدعي العام لولاية شيواوا في بيان "عثر على ثمانية رجال أمواتا على الطريق بين شيواوا وسيوداد خواريز بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة".

العثور على 8 جثث في المكسيك

وأضافت النيابة أنه فتح تحقيق لتوضيح أسباب الوفاة وتحديد هوية الضحايا، موضحة أنه لم يتم العثور على أي دليل مادي.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجثث عددها تسع وعثر بجانبها على رسالة نسبت على الأرجح إلى تهريب المخدرات، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميلينيو".

وأضافت وسائل الإعلام أن أعمار الضحايا تتراوح بين 35 و50 عاما.

وسجلت المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، أكثر من 420 ألف جريمة قتل منذ 2006، مع بداية حملة واسعة لمكافحة المخدرات أطلقها الرئيس السابق فيليبي كالديرون، وينسب معظم هذه الجرائم إلى عصابات إجرامية.