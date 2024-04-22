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ثقافة وفنون

صابر الرباعي يستعد للسفر إلى مصر من أجل ألبومه الجديد

صابر الرباعي، فيتو
صابر الرباعي، فيتو

استقر الفنان التونسي  صابر الرباعي ،  على التواجد في مصر خلال الأسبوع الحالي، من أجل الإشراف علي مكساج ألبومه الجديد قبل طرحه خلال الفترة المقبلة.

 

تفاصيل ألبوم صابر الرباعي الجديد 

ويتضمن ألبوم صابر الرباعي الجديد المفترض طرحه قريبا 9 أغنيات مختلفة ويتعاون فيهم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزين الموسيقين ومن أبرزهم أحمد المالكي ورامي جمال وهاني  عبد الوهاب  و خالد عز ومحمود الخيامي وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان التونسي صابر الرباعي في حفل روائع السنباطي، والذي أقيم بوقت سابق  في المملكة العربية السعودية على خشبة مسرح أبو بكرٍ سالم.

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ضم حفل روائع السنباطي كلًّا من: شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وصابر الرباعي وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني

وقدم هؤلاء النجوم، عدد من ألحان الراحل رياض السنباطي، بمشاركة أوركسترا مكون من 150 فنانا وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

وكان الفنان صابر الرباعي قد طرح في وقت سابق أغنية مجنون على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية "مجنون" كلمات الشاعر الغنائي وتوزيع موسيقي سليم عبدالله.

أغنية مجنون لـ صابر الرباعي

على جانب آخر، احتفل صابر الرباعي مؤخرا بخطبة نجله “إسلام”  وسط أجواء عائلية… وظهر صابر الرباعي في خطوبة نجله بإصابة  في ذراعه أجبرته على استخدامه لـ"رباط ضاغط".

وتداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عددا من مقاطع فيديو تضمن مقتطفات من حفل خطبة “إسلام” نجل صابر الرباعي  الذي حرص علي إهدائه أغنيته الشهيرة “اتحدى العالم” وسط تفاعل الحضور.

و كان قد كشف المطرب التونسي صابر الرباعي، عن أول صوت نسائي لفت نظره وأعجبه، مؤكدًا أنه أعجب بالفنانة أنغام منذ اللحظة الأولى التي سمع فيها صوتها.

وقال صابر الرباعي، موجهًا حديثه للفنانة أنغامخلال برنامج "أنغام" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنتِ أول صوت نسائي لفت نظري".

الصوت النسائي الأفضل لصابر الرباعي

وتابع: "كنا في رحلة سفر ولقيت واحد حاطط سماعات أذن وبيسمع أغنية لفنانة مصرية وما نعرفش مين هي صاحبة الصوت وعرفت وقتها إنها أنغام، وهي أول صوت نسائي في جيلنا لفت نظري".

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