الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عقارات

اليوم آخر مهلة لاستلام شقق جنة وسكن ودار مصر الإسكان المتميز وبيت الوطن

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدا الثلاثاء ٢٣ أبريل آخر موعد للمهلة لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية –...) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع "بيت الوطن" بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

وأشار قرار الهيئة إلى أنه يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وفقًا للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.

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كما تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تسليم شقق مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي بمدينة المنصورة الجديدة لعدد 27 عمارة خلال الفترة من 2024/5/5 حتى 2024/6/27
ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي: 
أولا: التوجه لبنك التعمير والاسكان فرع جمصة لإنهاء إجراءات التعاقد.. في اليوم المحدد لاستلام الوحدة
1. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة. 
2. ســـــــــــــــــــــــــــــداد دفعة الاستلام   10%   من قيمة الوحدة.
3. ســــــــــــــــــــــــــــداد وديعة الصيانة   5 %    من قيمة الوحدة.
4. ســـــــداد صيانة الســـــــــنة الأولى   1%     من قيمة الوحدة.
5. تحرير شيكات للأقساط المتبقية 12 أو 20 أو 28 على حسب سنوات التقسيط 
  على أن يكون لدى الحاجز حساب فى أى بنك ودفتر شيكات
( مع العلم بأن شيكات البنوك الأخرى بخلاف بنك الإسكان تحتاج لصحة توقيع بعد التوقيع على الشيكات )  
6. التوقيع على العقد
بالاضافة للرسوم الآتية شاملة الضريبة: 
7. ثـمــن عــداد المــــــــــــياه 3714 جنيها
8. رسم شــــــــــــــــبكة الغاز 7000 جنيه ( للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة ). 
9. رسم عقد الــوحـــــــــــــدة 2289  جنيها
10. طلب توصيل عداد كهرباء 247 جنيها
11. استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة + إيصالات السداد
 

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