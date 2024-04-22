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محافظات

محافظ أسيوط يفتتح المركز الصحي الحضري بالحمراء بتكلفة 65 مليون جنيه (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري بالحمراء، فيتو


محافظ أسيوط يفتتح المركز الصحي الحضري النموذجي بمنطقة الحمراء بحي شرق بتكلفة 65 مليون جنيه
أسيوط/
افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المركز الصحي الحضري النموذجي بمنطقة الحمراء بحي شرق مدينة أسيوط والذي تم انشاؤه لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بتكلفة اجمالية بلغت 65 مليون جنيه وذلك في إطار احتفالات الدولة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام وضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات. 

 

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة والدكتورة هالة حمدي مدير الإدارة الصحية بشرق والدكتورة ولاء إبراهيم مدير المركز الصحي الحضري بالحمراء والعديد من قيادات مديرية الصحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام المركز 


وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه الأقسام المختلفة بالمركز واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاؤه حيث يتكون من ٤ طوابق " دور أرضي+ ٣ أدوار علوية " وأقسام المركز التي تضم الإستقبال وقسم الأشعة وعيادة الباطنة وعيادة العظام والاسنان وعيادة الأطفال والنساء والتوليد وعيادة طب الأسرة ومتابعة الحمل وغرف التعقيم وغرف المبادرات الصحية بالإضافة إلى الصيدليات ومخازن الأدوية وصالات انتظار المرضى والمكاتب الإدارية والخدمية كما التقى المحافظ بالمترددين على المركز وتحاور معهم واستمع إلى مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

تطوير المنظومة الصحية 


وأكد محافظ أسيوط أن قطاع الصحة شهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم لإنشاء المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية بقرى ومراكز المحافظة ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين خاصة مع توجيه بوصلة التنمية للصعيد.

 

رفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية


وأشار المحافظ إلى التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها حيث يجري تطوير رفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بتكلفة مليار و212 مليون بخلاف التطوير الذي يتم بالمستشفيات العامة فضلًا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 98 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتًا إلى أننا نسير في اتجاه تحسين المنظومة الطبية والصحية من خلال أعمال التطوير المختلفة وتوفير كل الاحتياجات لها لجعل الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وخاصة البسيط خدمة مميزة.

 

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من جانبه أشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أهمية المركز الصحي الحضري بالحمراء والذي يقدم خدماته للمرضى طوال 24 ساعة كمركز نموذجي وخاصة في تنفيذ المبادرات الخاصة بالصحة والتي تم ويجري تنفيذها لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.
وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بقيادات مديرية الصحة والأطباء والعاملين بالمركز ووجه لهم الشكر وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى واستغلال الأجهزة والمكانات المتاحة بالمركز.

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