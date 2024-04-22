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محافظات

استمرار الحضور الجماهيري للعروض المسرحية بمهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور

مهرجان بؤره المسرحي
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور

شهد  ثالث أيام مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور الذي يقام تحت رعاية الدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، والذي يقام في الفترة من 20 الي 24 إبريل بمسرح مدرج كلية العلوم.  حضورا كبيرّا لليوم الثالث علي التوالي من الطلاب وأولياء أمورهم وأهالي البحيرة.

 

استمرار الحضور الجماهيري للعروض المسرحية  بمهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور 


وأوضح محمد الشعيرة مدير مهرجان بؤرة لمسرح المدرج، أن الحضور الكبير للطلاب وأسرهم وأهالي مدينة دمنهور لعروض المهرجان  دليل علي تنوع العروض وتميزها وترحيب الطلاب بالعروض الفنية.

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مشيرا أن اليوم الثالث بدأ العرض المسرحي "سلم طالع للشمس" تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج مهند ابو السعد، وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل مهران عميد الكلية.

والعرض المسرحي "القطة العميا" تأليف  سامح عثمان وإخراج ثريا نعيم وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى حمزة  القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتور محمود عسران وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس قسم رعاية الشباب بالكلية.

 

الفنان سامح رخا عضو لجنة التحكيم بمهرجان بؤرة المسرحي

وأكد الفنان سامح رخا عضو لجنة تحكيم المهرجان علي ان عروض الايام الثلاثة كانت تطبيق جيد لفكرة خلق الإبداع من رحم مسرح فقير، وننتظر الأفضل في العروض القادمة إن شاء الله.

مشيرا أن الطلاب لديهم مواهب إبداعية عظيمة على مستوى الكتابة والتمثيل والإخراج، ساعد خيالهم الإبداعي على تكوينها وحرصهم على حضور الورش الفنية دليل على رغبتهم في المزيد.

معبرا عن شكره ىجامعة دمنهور رئيسا ورعاية شباب لمجهوداتهم الجبارة والملموسة لإنجاح المهرجان في دورته الأولى وليس هذا بغريب على قيادات تشجع الفن طوال تاريخها بالجامعة.

مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور

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