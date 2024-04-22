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محافظات

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

حياة كريمة،فيتو
حياة كريمة،فيتو


عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها و87 قرية رئيسية و722 نجعا وعزبة، في 5 مراكز، بواقع 2000 مشروع.

كما ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها لجهات الولاية ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك موقف تسليم المشروعات المنتهية، ومتابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أنيس محمد منير من الشعبة الهندسية والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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ومن جانبه وجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية، سرعة تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها لجهات الولاية فضلا عن تنسيق الجهود مع شركات المرافق لسرعة توصيل المرافق للمشروعات التي الانتهاء منها مع إعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وشدد الداودي بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والإسراع بمعدلات التنفيذ في مختلف القطاعات والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

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أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا قنا نائب محافظ قنا

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