رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ يتفقد المنشآت الصحية بأسيوط (صور)

استقبل الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الإثنين الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،في جولة سريعة لتفقد عدد من المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط.

وشملت الجولة تفقد المركز الصحي بالوليدية التابع للإدارة الصحية شرق اسيوط ومستشفي الصدر ومستشفي الرمد والمعهد الفني الصحي والمركز الصحي الحضري بالحمراء للوقوف على حجم الإنجاز وما تم تحقيقه خلال الفترة الراهنة والاطلاع علي معدلات الأداء ومناقشة المرضي والمترددين علي المنشآت الصحية للتعرف عن مستوي الخدمات المقدمة ورضا المواطنين.

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رافق رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال الجولة دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ودكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ولفيف من قيادات الصحة بالمحافظة.

مبادرة حياة كريمة





وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الفكر الاستراتيجي للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات الصحية تحت مظلة منظومة صحية متكاملة تتوازي مع المحددات الاجتماعية الأخرى كالتعليم والطرق والصرف الصحي وغيرها من مشروعات التطوير والمرتبطة بمبادرة (حياة كريمة) لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

تيسير حصول المواطنين على الخدمات والرعاية الصحية





من جانبه، أكد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة ربط إنجازات المنظومة الصحية بتوجهات الدولة ودعم خططها الاستراتيجية نحو بناء مصر الرقمية، لافتًا الي الي أهمية تيسير حصول المواطنين على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلي مستوى من الجودة تماشياَ مع أهداف المنظومة الصحية الحديثه.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل





وأشار رئيس اللجنة إلي أهمية الاستعداد الي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الخطة القادمة وأن يكون لمحافظة أسيوط والتي تعد عاصمة الصعيد الحيز الأكبر. والأهم في المستوي الطبي المتقدم حيث أن المحافظة يقبل عليها المرضي من مختلف المحافظات لمكانتها العلمية في الطب ووجود جامعة أسيوط العريقه بها.





وشدد النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال جولته علي أهمية تدريب وتأهيل العاملين والكوادر البشرية بما يساهم في ترشيد الإنفاق الصحي وتقديم مستوى أفضل في الخدمات والرعاية الصحية مشيرًا إلي أن ما شاهده خلال الجوله يعد طفرة حقيقيه في خدمات الرعاية الصحية من تأهيل للبنية التحتية للمنشآت الصحية، مؤكدا أن رضا المنتفعين يجب أن يكون هو الهدف الثمين للمنظومة الصحية لهدف استعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.

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