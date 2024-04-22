وزير الإسكان يتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع مارينا 8

عقب جولته بمشروعات "العلمين الجديدة"، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازى العلمين الجديدة والقرى السياحية، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع مارينا 8، بمركز مارينا العلمين السياحي، والذى يتميز بإطلالته على بحيرة مارينا، ويتكون من نماذج متعددة من الفيلات، والتوين هاوس، والشاليهات، والعمارات، بإجمالي 897 وحدة، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، والمنشآت السكنية، والمسطحات الخضراء، والعناصر المائية المختلفة (حمامات سباحة - نوافير -....) بمساحة إجمالية 104 أفدنة، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة والبحر.



كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه تطوير المنطقة الأثرية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لإجمالي المساحة، وتنفيذ مشايات وبرجولات ومغطيات تربة، وإنشاء المباني الخدمية، وعدد من المبانى باستخدامات متنوعة، كما يتولى الجهاز بالتوازي حاليًا تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمركز مارينا العلمين السياحي، من خلال رفع كفاءة محطتي المعالجة الخاصة بالمدينة من منشآت مائية وأعمال كهروميكانيكية وأعمال تنسيق موقع للمحطات، إضافة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة المياه في الخزانات القائمة، واستحداث روافع لضمان ثبات ضغوط المياه طوال العام.



وتفقد الوزير ومرافقوه، أعمال التوسعة بمدخل بوابة 5 بمركز مارينا العلمين السياحي، المؤدي إلي المركزين الخامس والسادس، وذلك من خلال تنفيذ أعمال التوسعة للطرق القائمة، وكذا توسعة 3 كبارى لاستيعاب الكثافة المرورية المتوقعة، كما يجرى حاليًا تنفيذ أعمال رفع كفاءة 9 كباري أخري، وإنشاء كوبري جديد بالمركز بخلاف مشاريع رفع كفاءة الطرق القائمة بالمدينة، وعمل حواجز الأمواج التي تساعد فى الحفاظ على شواطئ مارينا من النحر، موجهًا بالعمل على رفع كفاءة المسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع بمركز مارينا العلمين السياحي، والحرص على جودة الأنشطة المقدمة لرواد المركز.



كما وجه الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من مخطط الداون تاون لمركز مارينا العلمين، المواجه له، من أجل سرعة البدء في التنفيذ وعمل البحيرات.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال التشطيبات بأبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تضم 15 برجا تم الانتهاء منها ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بها، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، كما تضم المنطقة الشاطئية، الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم عددا من المحال، تم تشغيلها.

كما تجول الوزير ومرافقوه، بكمبوند "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع الذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7498 وحدة، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة معدلات إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائى، مساعدو نواب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية.

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واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى، وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها.

وأكد وزير الإسكان أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع"، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، نظرًا للموقع المتميز للمدينة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتيني، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.