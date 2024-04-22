محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023-2024 بجميع القطاعات على مستوى المراكز والمدن، بهدف سد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام إدارة التخطيط العمراني، زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة.

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تنفيذ المشروعات المدرجة

حيث استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حدة، وموقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم استكمال مبنى الوحدة المحلية لمدينة نقادة علي مساحة 450 مترا، واستكمال موقف سيارات نقادة الجديد بالشيخ حسين (المنطقة الصحراوية) علي مساحة 4 فدان، وعمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية للمراكز التالية (أبوتشت- فرشوط- نجع حمادي- مركز قنا- فقط –قوص)، كما تم رفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بعمل ممر يربط بين مبنى الوحدة المحلية والمبنى الإداري الملحق، واستكمال منظومة الحريق لمبنى مخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والانتهاء من إنشاء سوق مواشي بحاجر الجبل بجوار المجزر بمدينة الوقف الجديدة، واستكمال سوق تجاري بمدينة الوقف بحاجر الجبل، واستكمال تدعيم مبني الوحدة المحلية لمركز الوقف بحاجر الجبل علي مساحة 400 متر، كما تم استكمال مطافي أولاد عمرو.

ووجه محافظ قنا، بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب الإنجاز، وموقف التحديات، لاتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم، وتذليل التحديات أمام تنفيذ المشروعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030، مشددا على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة بالمشروعات، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها.