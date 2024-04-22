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أخبار مصر

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء

القائد العام للقوات
القائد العام للقوات المسحلة،فيتو

بعث الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

وقال في البرقية: “يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم باليمن والبركات، ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم شعب مصر العظيم بها لحماية الوطن وصون مقدساته، متمسكين بروح نصر أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين سطروا بطولاتهم وتضحياتهم بأحرف من نور فى سجلات شموخ الوطن ورفعوا راية مصر على أرض سيناء الحبيبة تخفق بالعزة والكرامة الوطنية. رعاكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وكل عام وسيادتكم بخير”.

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كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

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